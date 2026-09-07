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VINCI Aktie

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VINCI Aktien-Sparplan
113,95 EUR +0,10 EUR +0,09 %
STU
107,34 CHF +0,18 CHF +0,17 %
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Marktkap. 63,27 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
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Symbol VCISF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

VINCI Buy

12:16 Uhr
VINCI Buy
Aktie in diesem Artikel
VINCI
113,95 EUR 0,10 EUR 0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vinci mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. In seinem ausführlichen halbjährlichen Ausblick für die Baubranche vom Montag prognostiziert Harry Goad dem europäischen Markt nach Jahres des Rückgangs für 2026 und 2027 ein Volumenwachstum von ein beziehungsweise zwei Prozent. Entscheidend werde im kommenden Jahr der Wohnungsbaumarkt. Goads Top-Werte für Kontinentaleuropa sind CRH, Kingspan, Saint-Gobain und Vinci./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vinci

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
113,85 €		 Abst. Kursziel*:
27,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
113,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,25%
Analyst Name:
Harry Goad 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
146,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:16 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 VINCI Overweight Barclays Capital
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Benzinga Vinci Partners Inv Q2 2026 Earnings Call: Complete Transcript
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Zacks Can da Vinci 5 Drive Intuitive Surgical's Next Multi-Year Upgrade Cycle?
Zacks CONMED Expands AirSeal Robotic Solution for da Vinci 5 Hex Cannula
Zacks ISRG Growth Story Hinges on Da Vinci 5, Ion and Recurring Revenue
Zacks Can ISRG's da Vinci 5 Momentum Sustain Procedure and Utilization Gains?
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