VINCI Aktie
Marktkap. 63,27 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
AI Analyse
VINCI Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vinci mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. In seinem ausführlichen halbjährlichen Ausblick für die Baubranche vom Montag prognostiziert Harry Goad dem europäischen Markt nach Jahres des Rückgangs für 2026 und 2027 ein Volumenwachstum von ein beziehungsweise zwei Prozent. Entscheidend werde im kommenden Jahr der Wohnungsbaumarkt. Goads Top-Werte für Kontinentaleuropa sind CRH, Kingspan, Saint-Gobain und Vinci./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vinci
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
145,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
113,85 €
|Abst. Kursziel*:
27,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
113,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,25%
|
Analyst Name:
Harry Goad
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
146,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|12:16
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|12:16
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|12:16
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|08:01
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.