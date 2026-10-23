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VINCI Aktie

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VINCI Aktien-Sparplan
108,35 EUR +0,90 EUR +0,84 %
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Marktkap. 58,55 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
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Symbol VCISF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

VINCI Buy

13:36 Uhr
VINCI Buy
Aktie in diesem Artikel
VINCI
108,35 EUR 0,90 EUR 0,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vinci von 145 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Mischkonzerns zeigten eine robuste operative Entwicklung, und die Jahresprognose sei bestätigt worden, schrieb Harry Goad am Freitag. Doch Vinci habe auch die möglichen finanziellen Auswirkungen einer Abgabe im Mautstraßengeschäft bestätigt und quantifiziert. Dazu komme die derzeitige politische und ökonomische Unsicherheit in Frankreich. Wegen des soliden Kerngeschäfts und der attraktiven Bewertung bleibe er aber bei seinem positiven Blick auf die Aktie./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
106,35 €		 Abst. Kursziel*:
26,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
108,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,60%
Analyst Name:
Harry Goad 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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