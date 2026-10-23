VINCI Aktie
Marktkap. 58,55 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
AI Analyse
VINCI Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vinci von 145 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Mischkonzerns zeigten eine robuste operative Entwicklung, und die Jahresprognose sei bestätigt worden, schrieb Harry Goad am Freitag. Doch Vinci habe auch die möglichen finanziellen Auswirkungen einer Abgabe im Mautstraßengeschäft bestätigt und quantifiziert. Dazu komme die derzeitige politische und ökonomische Unsicherheit in Frankreich. Wegen des soliden Kerngeschäfts und der attraktiven Bewertung bleibe er aber bei seinem positiven Blick auf die Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
135,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
106,35 €
|Abst. Kursziel*:
26,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
108,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,60%
|
Analyst Name:
Harry Goad
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
145,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|03.08.20
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|DZ BANK
|16.03.20
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|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
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|23.09.08
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