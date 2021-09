Aktie in diesem Artikel VINCI 87,90 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Nabil Ahmed passte sein Bewertungsmodell für den Bau- und Dienstleistungskonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an den jüngsten Zwischenbericht sowie aktuelle Verkehrsdaten an. Er bevorzugt indes weiterhin die Branchenkollegen Eiffage und Ferrovial./gl/edh