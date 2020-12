Aktie in diesem Artikel VINCI 86,36 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Vinci nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der französische Bau- und Dienstleistungskonzern zeichne sich unter anderem durch sein breites Produktportfolio, sein Top-Management und seine Kapitalallokation aus, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger sähen die Aktie weiterhin als Qualitätswert und als bevorzugtes europäisches Transport/Infrastruktur-Papier./edh/la