NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Der europäische Infrastruktursektor habe sich dank überraschend guter Verkehrszahlen und rekordniedriger Zinsen besser als der Gesamtmarkt entwickelt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei ersteren dürfte die Dynamik aber nachlassen, während die weitere Entwicklung der Zinsen unsicher sei. Für besonders verwundbar hält die Expertin die Aktien der Flughafenbetreiber, wobei sie für Fraport am vorsichtigsten ist. Sie bleibt bei ihrer relativen Präferenz für die Betreiber von Mautstraßen./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / 16:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / 16:37 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.