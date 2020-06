Aktie in diesem Artikel VINCI 85,26 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 90 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Zuge der Lockerungen im Lockdown und während das öffentliche Leben in ein "neues Normal" übergehe und auf einen Impfstoff gegen Covid-19 warte, habe sie ihre Schätzungen für den europäischen Infrastruktur-Sektor überarbeitet, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie bleibe vorsichtig und bevorzuge wegen der Unsicherheiten Unternehmen, die auf Mautstraßen statt auf Flughäfen ausgerichtet seien. Vinci bleibe daher nach wie vor ihr "Top Pick". Dabei verwies sei auf seine solide Marktstellung inmitten der Krise./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 23:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.