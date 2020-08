Aktie in diesem Artikel VINCI 81,24 EUR

1,07% Charts

News

Analysen

VINCI 81,24 EUR 1,07% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 92 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie halte Vinci für ein Kerninvestment im Infrastruktursektor, auch wenn der Markt dieses Segment wegen der Corona-Belastungen derzeit eher meide, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2020 sowie 2021 und sieht die Aktie als "Top Idea" an./edh/tih