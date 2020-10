Aktie in diesem Artikel VINCI 73,96 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci angesichts einer Offerte für die Industriesparte des Baukonzerns ACS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Ihr erster Eindruck sei, dass es sich um einen attraktiven Deal handele, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bilanz von Vinci sei für den Zukauf gut genug aufgestellt. Am Markt in Frage gestellt werden könnten aber zum Beispiel die möglichen Synergien./tih/he