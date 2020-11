Aktie in diesem Artikel VINCI 70,30 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 92 auf 91 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den französischen Autobahnverkehr im laufenden Jahr und trug damit den wahrscheinlichen Auswirkungen der neuen, landesweit angekündigten Lockdown-Maßnahmen Rechnung. Die von Vinci betriebenen mautpflichtigen Straßen seien der entscheidende Kurstreiber für die Aktie des Bau- und Dienstleistungskonzerns. Die Schwäche wegen der Lockdown-Maßnahmen sollte allerdings temporär bleiben, glaubt die Expertin. Sie verwies zudem auf den bereits deutlich gefallenen Aktienkurs./gl/bek