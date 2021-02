Aktie in diesem Artikel VINCI 86,04 EUR

0,21% Charts

News

Analysen

VINCI 86,04 EUR 0,21% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci nach Jahreszahlen von 97 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Baukonzern habe einmal mehr seine beeindruckende Krisenresistenz bewiesen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die coronabedingten Einschränkungen hätten den besser als erwarteten Free Cashflow nicht wesentlich beeinträchtigt. Die attraktiv bewertete Aktie bleibe ihre "Top Idea" im europäischen Infrastruktursektor./gl/tih