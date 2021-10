Aktie in diesem Artikel VINCI 89,37 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Flugverkehrszahlen für September auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Diese seien zwar nur etwas weniger stark eingebrochen als im August, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Infrastrukturkonzern erwarte aber, dass sich die Fluggastzahlen erholen, sobald die coronabedingten Reisebeschränkungen weiter gelockert werden und die Europäer ab Anfang November wieder in die USA fliegen dürfen./la/he