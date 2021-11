Aktie in diesem Artikel VINCI 94,04 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für Oktober auf "Overweight" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Im Mautgeschäft seien die Trends im Vergleich zum Vorkrisenniveau weiterhin stark, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den Aktien des französischen Infrastruktur- und Baukonzerns. Zudem habe auch der Passagierverkehr an Flughäfen zugenommen./la/he