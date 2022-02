Aktie in diesem Artikel VINCI 97,91 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Der Bau- und Infrastrukturkonzern habe ein insgesamt starkes Zahlenwerk abgeliefert, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Auch der Ausblick auf 2022 dürfte unterstützend wirken./edh/mis