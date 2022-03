Aktie in diesem Artikel VINCI 92,82 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Der französische Bau- und Dienstleistungskonzern habe für den Februar ein sehr starkes Verkehrsaufkommen auf seinen Mautstraßen im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2029 berichtet, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch an Vincis Flughäfen habe sich die Lage deutlich verbessert./gl/jha/