NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Passagierzahlen von den Flughäfen des Infrastrukturkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Diese hätten sich im März im Vergleich zu Januar und Februar verbessert , schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Besonders gut hätten sich die Aktivitäten zuletzt in Portugal, den USA und Brasilien entwickelt./bek/he