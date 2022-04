Aktie in diesem Artikel VINCI 92,84 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 113 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der starken Umsatzentwicklung im ersten Quartal habe sie ihre Schätzung für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) des Bau- und Infrastrukturkonzerns um drei Prozent erhöht, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/he