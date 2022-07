Aktie in diesem Artikel VINCI 88,03 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach einer Analystenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Es sei vor allem um eine Dekarbonisierung der vom Unternehmen betriebenen Autorouten gegangen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine solche könnte den Infrastrukturkonzern geschätzte 25 Milliarden Euro kosten. Finanziert werden könnte dies in Teilen mittels länger laufender Mautkonzessionen./bek/ck