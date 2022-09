Aktie in diesem Artikel VINCI 94,98 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach monatlichen Autobahn- und Flughafen-Verkehrszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Der Verkehr auf Mautstraßen sei im August ein Prozent niedriger gewesen als 2019, nachdem er im Juli deutlich darüber gelegen habe, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die bisherige Entwicklung in diesem Jahr stütze seine Jahresprognosen./tih/jha/