Aktie in diesem Artikel VINCI 92,14 EUR

-1,49% Charts

News

Analysen

VINCI 92,14 EUR -1,49% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Der Umsatz des französischen Infrastrukturkonzerns liege um sieben Prozent über seiner Annahme, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Markterwartung für das Nettoergebnis dürfte nun um etwa drei Prozent steigen./bek/he