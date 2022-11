Aktie in diesem Artikel VINCI 95,74 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci nach monatlichen Verkehrszahlen zu mautpflichtigen Autobahnen sowie zu Flughäfen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Der Konzessions- und Baukonzern habe im Oktober einen Rückgang des Verkehrsaufkommens von 2,8 Prozent im Vergleich zu 2019 gemeldet, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beeinträchtigt worden sei das Geschäft durch Raffinerie-Streiks. Im Bereich Flughäfen habe sich das Passagieraufkommen hingegen weiter erholt./ck /he