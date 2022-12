Aktie in diesem Artikel VINCI 96,80 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci nach November-Verkehrszahlen für dessen Mautstraßen und Flughäfen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Die Aktie des Bau- und Dienstleistungskonzerns steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Während das Verkehrsaufkommen der Mautstraßen gut drei Prozent über dem Vor-Corona-Niveau 2019 gelegen habe, liege es an den Flughäfen 19 Prozent darunter, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/men