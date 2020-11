Aktie in diesem Artikel VINCI 73,82 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vinci nach Halbjahreszahlen von 51 auf 60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Diese seien schlecht gewesen, aber nicht so schlecht wie befürchtet, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Ergebnis des Bau- und Infrastrukturkonzerns werde im Gesamtjahr deutlich hinter dem Vorjahr zurückbleiben./bek/he