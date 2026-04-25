Vincorion Aktie
Marktkap. 881,5 Mio. EUR
WKN VNC001
ISIN DE000VNC0014
Vincorion Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Vincorion beim Kursziel von 26 Euro mit "Buy" aufgenommen. Das Rüstungsunternehmen, das Energieversorgungs- und mechatronische Lösungen für Verteidigungsplattformen sowie fortschrittliche Luftfahrtsysteme entwickle und herstelle, nehme bei wichtigen Verteidigungs- und zivilen Plattformen die Position des Alleinlieferanten ein und erziele über die Hälfte seines Umsatzes im margenstarken Nachrüst- und Ersatzteilgeschäft, schrieb Lasse Stueben am Dienstagnachmittag. Bis 2030 traut er Vincorion durchschnittliche jährliche Wachstumsraten von 18 Prozent sowie eine Steigerung der bereinigten operativen Ergebnismargen (Ebitda) um mehr als 3 Prozentpunkte auf 20 Prozent zu./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vincorion Buy
|Unternehmen:
Vincorion
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,85 €
|Abst. Kursziel*:
37,93%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
18,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,57%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vincorion
|10:21
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)