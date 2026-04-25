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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vincorion Buy

10:16 Uhr
Vincorion Buy
Aktie in diesem Artikel
Vincorion
18,90 EUR 1,24 EUR 7,02%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Vincorion beim Kursziel von 26 Euro mit "Buy" aufgenommen. Das Rüstungsunternehmen, das Energieversorgungs- und mechatronische Lösungen für Verteidigungsplattformen sowie fortschrittliche Luftfahrtsysteme entwickle und herstelle, nehme bei wichtigen Verteidigungs- und zivilen Plattformen die Position des Alleinlieferanten ein und erziele über die Hälfte seines Umsatzes im margenstarken Nachrüst- und Ersatzteilgeschäft, schrieb Lasse Stueben am Dienstagnachmittag. Bis 2030 traut er Vincorion durchschnittliche jährliche Wachstumsraten von 18 Prozent sowie eine Steigerung der bereinigten operativen Ergebnismargen (Ebitda) um mehr als 3 Prozentpunkte auf 20 Prozent zu./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vincorion Buy

Unternehmen:
Vincorion		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,85 €		 Abst. Kursziel*:
37,93%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,57%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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