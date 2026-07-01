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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vincorion Buy

08:16 Uhr
Vincorion Buy
Aktie in diesem Artikel
Vincorion
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vincorion von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Wachstumsdynamik des Anbieters von Energie- und

Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und Luftfahrtsysteme habe gegenüber dem robusten Jahresauftakt nochmals angezogen, schrieb Lasse Stueben am Montag in seinem Resümee der jüngsten Eckdaten zum zweiten Quartal. Er hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: VINCORION

Zusammenfassung: Vincorion Buy

Unternehmen:
Vincorion		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,90 €		 Abst. Kursziel*:
42,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,03%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vincorion

08:16 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.06.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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