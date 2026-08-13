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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vincorion Buy

11:16 Uhr
Vincorion Buy
Aktie in diesem Artikel
Vincorion
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion nach Zahlen mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für militärische Energie- und Mechatroniklösungen habe im zweiten Quartal ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnet, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Bei den Umsätzen befinde sich der Gesamtjahresausblick am oberen Ende der Erwartungen./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: VINCORION

Zusammenfassung: Vincorion Buy

Unternehmen:
Vincorion		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,86 €		 Abst. Kursziel*:
23,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,18%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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