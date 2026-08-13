Vincorion Aktie
Marktkap. 965 Mio. EUR
WKN VNC001
ISIN DE000VNC0014
Symbol VNCRF
Vincorion Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion nach Zahlen mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für militärische Energie- und Mechatroniklösungen habe im zweiten Quartal ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnet, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Bei den Umsätzen befinde sich der Gesamtjahresausblick am oberen Ende der Erwartungen./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: VINCORION
Zusammenfassung: Vincorion Buy
|Unternehmen:
Vincorion
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,86 €
|Abst. Kursziel*:
23,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,18%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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