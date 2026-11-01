Vincorion Aktie
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Marktkap. 909,5 Mio. EUR
WKN VNC001
ISIN DE000VNC0014
Symbol VNCRF
Vincorion Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion nach Zahlen mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die Marge im dritten Quartal habe beeindruckt, schrieb Lasse Stueben am Mittwoch. Nach gewissen Anpassungen blieben seine Schätzungen weitgehend unverändert. Er betonte, dass seine Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) bereits in der oberen Hälfte der jeweiligen Prognosespannen lägen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: VINCORION
Zusammenfassung: Vincorion Buy
|Unternehmen:
Vincorion
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,26 €
|Abst. Kursziel*:
56,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,15%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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