NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vitesco von 37 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Automobilzulieferer für Antriebstechnologien schlage sich in einem schwierigen Umfeld recht gut, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Margen könnten das obere Ende der in Aussicht gestellten Spanne erreichen./bek/edh