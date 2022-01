NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vitesco auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Fokus liege unverändert auf der Frage, wie rasch das Segment Elektroantrieb der Conti-Tochter die Profitabilität steigern könne, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ausgaben für die Forschung und Entwicklung hierfür dürften in den kommenden Jahren Höchststände erreichen./bek/ck