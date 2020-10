FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vivendi nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Vor allem die Musiksparte UMG und der Pay-TV-Sender Canal Plus hätten sich deutlich besser als von ihr erwartet entwickelt, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/tih