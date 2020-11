NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vivendi von 30,90 auf 32,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zudem befänden sich die Aktien weiter auf der "Conviction Buy List", schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. In der europäischen Medienbranche rechnet Yang nun bei den am schwersten von der Virus-Krise betroffenen Werten mit einer schnelleren Erholung als zuvor. Die Expertin verwies auf die jüngste Nachricht zur Wirksamkeit eines möglichen Corona-Impfstoffs sowie auf die von den Volkswirten der US-Investmentbank revidierten Wachstumsprognosen. Alles in allem stiegen ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) im Schnitt um bis zu drei Prozent. Vivendi und Prosus sind ihre bevorzugten Sektorwerte./la/ajx