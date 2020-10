NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vivendi auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 30,90 Euro belassen. Ein Lizenzabkommen zwischen der Universal Music Group (UMG) von Vivendi und dem Musikstreamer Spotify dürfte sich nicht unmittelbar finanziell auf die beiden Unternehmen auswirken, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. UMG erschließe sich mit dem Deal immerhin neue Werbekanäle./bek/he