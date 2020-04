NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vivendi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Medienkonzern dürfte angesichts des deutlichen Kursverfalls der Aktie die Chance zum günstigen Rückkauf eigener Aktien nutzen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sowie ein erwarteter, weiterer Teilverkauf der Musiksparte UMG sollten dem Papier Unterstützung in der aktuell unruhigen Zeit geben./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / 23:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 00:15 / BST



