NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Medienunternehmens Vivendi nach einem Anteilskauf an der Verlagsgruppe Lagardere auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Vivendi habe betont, dass der Erwerb des 10,6-prozentigen Anteils an Lagardere ein langfristiges Finanzinvestment sei, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die deutlich wichtigere Neuigkeit sei jedoch gewesen, dass der US-Konzern Apple sein Musikangebot auf 52 weitere Länder ausweite. Die Vivendi-Musiksparte UMG dürfte davon 2020/21 durch Mindestgarantien und Vorauszahlungen profitieren./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 20:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 20:17 / BST



