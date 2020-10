NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vivendi auf "Overweight" belassen. Die Aktien der europäischen TV-Sender hinkten der bisherigen Markterholung vom Corona-Lockdown hinterher, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Damit seien sie reif für Wertsteigerungen und höhere Anlageeinstufungen, wenn ein Ende der Covid-19-Pandemie abzusehen sei./edh/mis