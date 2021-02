NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vodafone nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Pence belassen. Dank des Deutschland- und Türkeigeschäfts sowie Vodacom habe der Mobilfunker die Umsatzerwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/ag