NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vodafone von 170 auf 160 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Neue regulatorische Vorgaben auf dem deutschen Kabelmarkt dürften den Telekomanbieter in einer Übergangsphase 400 Millionen Euro an Umsatz kosten, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/mis