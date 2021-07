NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 151 Pence belassen. Die Telefongesellschaft habe die niedrig angesetzten Erwartungen mit ihren jüngsten Quartalszahlen übertroffen, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Fokus bleibe aber der harte Wettbewerb, gerade in Deutschland./mf/mis