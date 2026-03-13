Vodafone Group Aktie
Marktkap. 29,26 Mrd. EURDiv. Rendite 5,19%
WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Symbol VODPF
Vodafone Group Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone mit einem Kursziel von 119 Pence auf "Buy" belassen. Europäische Telekommunikationsaktien seien nicht nur eine defensive Anlage für Krisenzeiten, sondern hätten seit Anfang 2024 auch höhere Renditen als der Gesamtmarkt abgeworfen, insbesondere im laufenden Jahr, schrieb Nick Lyall in seiner Branchenbetrachtung vom Freitagabend. Er traut dem Sektor weiterhin bis 2030 jährliche Wachstumsraten beim Barmittelzufluss von mehr als 10 Prozent zu. Seine Favoriten BT Group, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, SES und Zegona hätten noch erheblich Luft nach oben./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vodafone Group Buy
|Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
1,19 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1,26 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1,11 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Nick Lyall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1,05 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vodafone Group PLC
|11:31
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|05.02.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|05.02.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|05.02.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG