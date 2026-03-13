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Marktkap. 29,26 Mrd. EUR

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WKN A1XA83

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Symbol VODPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vodafone Group Buy

11:31 Uhr
Vodafone Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Vodafone Group PLC
1,28 EUR 0,02 EUR 1,83%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone mit einem Kursziel von 119 Pence auf "Buy" belassen. Europäische Telekommunikationsaktien seien nicht nur eine defensive Anlage für Krisenzeiten, sondern hätten seit Anfang 2024 auch höhere Renditen als der Gesamtmarkt abgeworfen, insbesondere im laufenden Jahr, schrieb Nick Lyall in seiner Branchenbetrachtung vom Freitagabend. Er traut dem Sektor weiterhin bis 2030 jährliche Wachstumsraten beim Barmittelzufluss von mehr als 10 Prozent zu. Seine Favoriten BT Group, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, SES und Zegona hätten noch erheblich Luft nach oben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vodafone Group Buy

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
1,19 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1,26 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1,11 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Nick Lyall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1,05 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vodafone Group PLC

11:31 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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10.02.26 Vodafone Group Kaufen DZ BANK
05.02.26 Vodafone Group Sell UBS AG
05.02.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
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