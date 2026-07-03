Vodafone Group Aktie
Marktkap. 26,48 Mrd. EURDiv. Rendite 3,55%
WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Symbol VODPF
Vodafone Group Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Pence belassen. Dass der Großaktionär Emirates Telecom seine 16-Prozent-Beteiligung am britischen Telekomkonzern an den französischen Milliardär Xavier Niel verkaufe, sei positiv für Vodafone, schrieb Paul Sidney in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Denn es wecke die Hoffnung von Investoren auf zusätzliche Kostensenkungen und weiteres Wachstum des Free Cashflow./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vodafone Group Buy
|Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
1,23 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1,29 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Paul Sidney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1,08 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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