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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vodafone Group Buy

13:06 Uhr
Vodafone Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Vodafone Group PLC
1,29 EUR 0,15 EUR 13,21%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Pence belassen. Dass der Großaktionär Emirates Telecom seine 16-Prozent-Beteiligung am britischen Telekomkonzern an den französischen Milliardär Xavier Niel verkaufe, sei positiv für Vodafone, schrieb Paul Sidney in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Denn es wecke die Hoffnung von Investoren auf zusätzliche Kostensenkungen und weiteres Wachstum des Free Cashflow./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vodafone Group Buy

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
1,23 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1,29 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Paul Sidney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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