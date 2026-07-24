Vodafone Group Aktie
Marktkap. 30,88 Mrd. EURDiv. Rendite 3,55%
WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Symbol VODPF
Vodafone Group Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Pence belassen. Die afrikanische Tochter Vodacom und Vodafone Deutschland hätten mit den Service-Umsätzen die Erwartungen überboten, schrieb Paul Sidney in einer ersten Einschätzung am Montag. Vor allem das gute Abschneiden der Briten auf dem deutschen Markt sollte den Kurs der Vodafone-Aktie antreiben./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vodafone Group Buy
|Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
1,23 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1,19 £
|Abst. Kursziel*:
2,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Paul Sidney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1,08 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vodafone Group PLC
|14:06
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14:06
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14:06
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:56
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)