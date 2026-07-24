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Vodafone Group Aktie

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Marktkap. 30,88 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,55%
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vodafone Group Buy

14:06 Uhr
Vodafone Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Vodafone Group PLC
1,40 EUR 0,06 EUR 4,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Pence belassen. Die afrikanische Tochter Vodacom und Vodafone Deutschland hätten mit den Service-Umsätzen die Erwartungen überboten, schrieb Paul Sidney in einer ersten Einschätzung am Montag. Vor allem das gute Abschneiden der Briten auf dem deutschen Markt sollte den Kurs der Vodafone-Aktie antreiben./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vodafone Group Buy

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
1,23 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1,19 £		 Abst. Kursziel*:
2,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Paul Sidney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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