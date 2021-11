ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 187 Pence belassen. Die Geschäftstrends seien weitgehend erwartungsgemäß gewesen, schrieb Analyst Polo Tang am Dienstag in einer Studie mit Blick auf den Quartalsbericht. Im Fokus stünden aber mögliche Strategiewechsel in Spanien und mit Vantage Towers./ag/gl