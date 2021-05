NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Vodafone auf die "Conviction Buy List" gesetzt und das Kursziel von 165 auf 195 Pence angehoben. Die Einstufung wurde mit "Buy" bekräftigt. Analyst Andrew Lee verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf das überlegene Wachstum des britischen Telekomkonzerns und die hervorragende Effizienz, die einen in der Branche führenden freien Barmittelfluss ermögliche und damit auch zu weiteren Steigerungen der Ausschüttungen an die Aktionäre führen dürfte. Er hob seine Schätzungen wegen seiner inzwischen noch größeren Zuversicht in die Wachstumsaussichten./ck/la