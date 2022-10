NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vodafone anlässlich einer Partnerschaft mit der Luxemburger Finanzholding Altice beim Glasfaser-Ausbau in Deutschland auf "Hold" mit einem Kursziel von 122 Pence belassen. Analyst Jerry Dellis sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einem "Schachzug mit defensivem Charakter", da 2024 die Möglichkeit ausläuft, dass Vermieter Kabelverträge automatisch mit den Nebenkosten bündeln können. Sollten dann Kunden auf Glasfaser wechseln, würde ohne eine eigene Breitband-Offensive das Wettbewerbsumfeld zugunsten der Deutsche Telekom gestärkt, so seine These./tih/edh