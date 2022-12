NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Vodafone nach dem angekündigten Wechsel an der Unternehmensspitze auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 116 Pence belassen. Der Rücktritt von Nick Read sei keine Überraschung, nachdem die Aktie des Telekomunternehmens in seinen vier Amtsjahren 39 Prozent an Wert verloren habe, schrieb Analyst Stan Noel in einer am Montag vorliegenden Studie. Viele Anleger hätten ihrer Unzufriedenheit darüber auch schon Luft gemacht. Noel rechnet mit der Berufung eines externen Nachfolgers aus der Branche, da für ihn ein klarer und offensichtlicher interner Kandidat nicht in Sicht ist./gl/ajx