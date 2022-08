NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone auf "Neutral" mit einem Kursziel von 165 Pence belassen. Sollte die Zinsstrukturkurve steiler werden - aller Voraussicht nach nicht vor der Sitzung der US-Notenbank im September - dann könnten werthaltige Anlagen wie der Telekomsektor den Gesamtmarkt wieder anführen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Denn für den als defensives Investment geltenden Telekomsektor wäre eine solche Zinsentwicklung ein Rückenwind. Eine Rezession stelle allerdings ein Risiko dar./bek/mis