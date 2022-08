NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone anlässlich des Verkaufs der ungarischen Tochtergesellschaft auf "Neutral" mit einem Kursziel von 165 Pence belassen. Analyst Akhil Dattani sprach in einer am Montag vorliegenden Studie beim Verkaufspreis von 1,8 Milliarden Euro von einer hohen Bewertung aufgrund der Branchenkonsolidierung innerhalb Ungarns./ajx/ck