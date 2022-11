NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Pence belassen. Der Telekomkonzern habe im abgelaufenen Geschäftsquartal die Erwartungen an Service-Umsätze und operativen Gewinn verfehlt, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ausblickssenkung habe indes nicht überrascht. Zudem sei ein neues Sparprogramm angekündigt worden./mis/ajx