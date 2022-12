NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Vodafone den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen und rechnet kurzfristig entsprechend mit eher schlechten Nachrichten vom britischen Telekomkonzern. Das Kursziel wurde von 100 auf 97 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akhil Dattani schraubte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für das kommende Jahr leicht nach unten, seine Dividendenschätzung reduzierte er hingegen um 40 Prozent./edh/ck