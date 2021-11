NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone nach Halbjahreszahlen von 160 auf 165 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. An seinen Schätzungen änderten die Resultate des Telekomkonzerns kaum etwas, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Fokus stehe die Optimierung des Unternehmensportfolios./gl/ajx