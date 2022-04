NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vodafone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Pence belassen. Anders als am Markt befürchtet, hätten europäische Telekommunikationsaktien seit Jahresbeginn den steigenden Zinsen sowie der Inflation getrotzt und im Branchenvergleich mit am stärksten zugelegt, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am besten positioniert seien KPN, die Funkturmbetreiber, Elisa sowie BT, am schlechtesten hingegen Telecom Italia, Telefonica, Vodafone, Swisscom, Telenor und Eutelsat. Mit Blick auf die jüngsten Aktienkursentwicklungen sowie anstehende Unternehmenstermine setzte Dattani zudem BT und Deutsche Telekom auf die Liste "Positive Catalyst Watch". Er rechnet also mit Kurstreibern./gl/mis